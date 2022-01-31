首宗煽動刊物罪判刑　物管經理展示唐英傑案法官海報囚8個月 (13:14)

羅官判刑時稱，此類罪行在本港沒有案例，而辯方引用的1952年《大公報》案例欠奉法律觀點，其餘外地的案例參考性亦有限。他稱，香港於2019年發生社會事件，涉及違法行為及嚴重暴力，2020年疫情爆發，社會事件繼而停頓，但其後死灰復燃。羅官稱，被告張貼海報的時間及內容，無異是把已平靜下來的事情「復燃」。

羅官續稱，部分控罪中，被告把海報貼於幼稚園外牆，該範圍是學生上學及放學的路線，而小孩子往往以圖片分析，涉案海報會「不知不覺荼毒他們」。至於被告的手機及USB裝置藏有48張圖片及文字檔案，羅官稱被告不止收藏海報，亦是有目的管有；且他於幼稚園及高院張貼海報，是經過精心揀選。

至於各項控罪的刑期，就兩項貼於幼稚園外的控罪，經認罪扣減後，判囚6個月；被告於幼稚園停學時張貼海報，因影響較小，判囚4個月；涉及高院貼海報的控罪，判囚8個月；就被告管有的海報，則判處4個月。所有刑期同期執行，共判囚8個月。