新冠疫情｜梁子超：現階段不可能放棄清零　與病毒共存是防疫失敗後被迫選擇 (12:07)

呼吸系統科專科醫生梁子超今日（1月31日）接受商台節目訪問，他表示與病毒共存是防疫失敗後被迫所作的選擇，現階段香港不可能放棄清零政策，此舉有如不戰而降。
他以澳洲為例，稱澳洲放棄清零是因為已經做不到，才被迫與病毒共存。倘若香港現在放棄清零，在3至4星期內感染個案必然飆升，數字將是以千計，甚至3個月內會有八成人口感染，香港的醫療系統將會守不住。
其他國家如南非能夠承受疫情大爆發，其中一個原因是人口年輕，中位數約28歲，相比香港人口老化，中位數達45歲，萬一出現大爆發，高危病患如長者的死亡率將會高企。
他又表示，許多市民誤解清零是長遠政策，但其實清零有兩個目標，第一是爭取時間讓長者接種起碼兩劑新冠疫苗，第二是期望在3月至5月有新藥物到港，減低高危患者染疫後的風險。最理想情況是4月有新疫苗可抵抗Omicron和Delta變種病毒，屆時才有可能過渡至與病毒共存。
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