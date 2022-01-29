新冠疫情｜增120宗陽性　86宗屬本地感染　張竹君：葵涌邨大傳播鏈已切斷 (16:38)

今增11宗源頭不明 包括2疑帶Delta個案住新光中心、安達邨禮達樓

新增本地個案中，有75宗與其他個案相關，包括兩宗或與輸入個案相關，患者均是在機場工作。其中一人是24歲男子，為到港者派檢測樣本瓶及安排座位，居住大圍金獅花園1期E座；另一人是54歲男子，住逸東邨清逸樓，負責清潔入境者使用的洗手間。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌邨新增的個案，大部分均是在檢疫中心隔離的密切接觸者，相信該邨被圍封3大廈的大傳播鏈大致已切斷，而阻截社區傳播的圍封行動目的大致已達到。

部分與其他個案相關的個案：

‧柴灣哥連臣角火葬場有一員工確診，或被之前另一名住彩雲（一）邨長波樓的清潔工傳染

‧將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學多4名學生確診，分別就讀1B、3B、5C、5D班

‧金鐘夏愨道遠東金融中心UG層香港地餐廳，有兩名水吧員工確診，疑涉長波樓個案

‧一人曾於1月16日到旺角通菜街Little Boss寵物店現確診。患者沒買倉鼠，只是在該處逗留，帶L452R變種病毒，疑似Delta個案

‧陸續有曾到東涌藍天海岸圓形露天場所玩的新增個案

葵涌邨至今有416宗個案、涉及210個單位：

．逸葵樓：133單位，累計274宗

．映葵樓：47單位，累計92宗

．雅葵樓：7單位，累計12宗

．曉葵樓：2單位，累計4宗

．春葵樓：4單位，累計5宗

．秋葵樓：1單位，累計1宗

．夏葵樓：6單位，累計16宗

．芊葵樓：2單位，累計3宗

．旭葵樓：3單位，累計3宗

．翠葵樓：2單位，累計3宗

．綠葵樓：1單位，累計1宗

．碧葵樓：1單位，累計1宗

．百葵樓：1單位，累計1宗

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