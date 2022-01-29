前年10．1屯門衝突　髮型師助理暴動襲警等罪成還押候判 (15:10)

3名被告為葉浩軒（23歲）、冼瀚天（23歲）及劉昌鵬（22歲）。任職髮型師助理的葉浩軒被控於2019年10月1日，在屯門大會堂外的屯門文娛廣場參與暴動、襲擊警員14159及管有兩支噴漆；冼瀚天及劉昌鵬同被控參與非法集結。

辯方為首被告求情時稱，呈交的求情信顯示其僱主對他有正面評價，他犯案是屬其品格以外的偶發事件，冀法庭索取勞教中心報告，但區域法院暫委法官高偉雄以案情嚴重為由，明言不會判處勞教。

法官裁決時稱，片段中手持棍狀物體，衝向警員的黑衣人是首被告。雖然辯方力陳當時有女子被警方無理拘捕，首被告是防止罪案發生，惟法官認為沒有客觀證供顯示警方無理拘捕，而且首被告衝向警方前，有多人向警方投擲物品等，加上其裝束、背囊內有頭盔及防毒面罩，均不是一般市民會攜帶的東西，故裁定首被告暴動罪成。

法官續稱，首被告舉起棍狀物體快速衝向警員，唯一及無可抗拒的推論是襲警。另當日多處被塗鴉，故高官認為首被告必然有意圖使用他攜帶的噴漆，裁定他襲警及管有物品意圖摧毁或損壞財產兩罪成立。

至於次被告，法官稱沒有證據顯示他曾使用頭盔及防毒面罩等，且片段顯示當時有身穿紅衣的途人跌倒，次被告貌似想上前協助。法官又稱，警員沒有向聚集文娛廣場的人發出任何警告，故在該地的人未必知道當時發生非法集結，遂裁定次被告罪脫。

法官又指出，沒有證供顯示第三被告被捕前去向；加上他僅穿上黑衣，雖然其背囊印有「警黑」圖案，以及有寫着「光復香港，Hong Kong is not china」字句的單張，但無法推斷他有參與非法集結的意圖，故裁定他罪脫。