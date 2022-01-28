男子捲泰特幣投資糾紛　遭禁錮勒索60萬元　警拘3人 (19:45)

警方指出，周二（25日）接獲多名市民報案，一名53歲姓郭男子被多人非法禁錮，事主曾要求他們籌集一筆約60萬元款項以作還款。據了解，事主曾替人投資泰特幣，收取60萬元後，被指稱沒有回報，對方要求還錢不果，遂被人藉詞誘騙到長沙灣一工廈禁錮。

西九龍總區重案組展開調查，經情報分析及初步調查後，周三（26日）及周四（27日）在長沙灣區、秀茂坪區及深水埗區以涉嫌非法禁錮及行劫拘捕3名本地男子，年齡介乎38至57歲。當中，兩名分別40歲及57歲的被捕男子懷疑為幕後主腦。警員周三晚上在深水埗區一單位救出事主，他身體多處受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

調查顯示，事主在周一（24日）被騙到長沙灣一工業大廈單位後被人禁錮，他之後分別被挾持到旺角區及深水埗區兩個空置單位繼續禁錮。其間，事主被人以手、腳及硬物襲擊，並被迫交出3張銀行提款卡及提供相關密碼。事主亦被搶去身上一些貴重財物，包括手提電腦、手機及平板電腦等，總值約兩萬元。

3名被捕男子已各被暫控一項非法禁錮罪及行劫罪，案件將於周六（29日）在東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。