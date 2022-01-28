大專生涉動物獻祭施「巫術」　串謀3女涉殘殺老鼠青蛙白兔 (17:59)

自稱占卜師的19歲大專生涉在網上社交平台貼出動物被肢解圖片，聲稱可收費作法，以「動物獻祭」施行「巫術」，其後被捕。警方經調查後拘捕3名女顧客，她們被控串謀殘酷對待動物罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院提堂。控方申請押後至3月11日獲准，屆時本案將與涉案自稱占卜師的大專生一同處理，3人期間獲准保釋。大專生經控方修改控罪及加控後，現涉9項控罪。
3名女被告依次為報稱售貨員的郭昀晞（29歲）、美容師劉詠琪（32歲）及接待員蔡靖寧（24歲）。控罪指稱，首兩被告分別被控於2021年8月5日至11日，以及同年的8月2日至7日，在香港與自稱占卜師的被告唐綽謙（19歲）一同串謀殘酷地惡待動物。第三被告則涉及兩宗控罪，分別於2021年7月25日至29日，以及同年8月5日至11日，在香港與唐綽謙一同串謀殘酷地惡待動物。
另外，唐綽謙今日亦提訊，控方申請修改控罪，他現被控兩項殘酷對待動物罪、一項企圖殘酷對待動物罪，及6項串謀殘酷對待動物共9罪。控方申請將案件押後，以待索取獸醫的專業意見，被告期間還押。
首3項修改控罪指稱，被告於2021年8月1日至11日，在香港殘酷地惡待一隻老鼠、兩隻青蛙。另於8月11日企圖殘酷地惡待動物，即一隻兔子及五隻老鼠。
至於6項串謀殘酷對待動物罪，分別指他於2021年8月在香港與郭昀晞、劉詠琪、一名不知名的人、黃俊賢一同串謀殘酷地惡待動物。他另於7月及8月，在香港與蔡靖寧一同串謀殘酷地惡待動物。