大專生涉動物獻祭施「巫術」　串謀3女涉殘殺老鼠青蛙白兔 (17:59)

3名女被告依次為報稱售貨員的郭昀晞（29歲）、美容師劉詠琪（32歲）及接待員蔡靖寧（24歲）。控罪指稱，首兩被告分別被控於2021年8月5日至11日，以及同年的8月2日至7日，在香港與自稱占卜師的被告唐綽謙（19歲）一同串謀殘酷地惡待動物。第三被告則涉及兩宗控罪，分別於2021年7月25日至29日，以及同年8月5日至11日，在香港與唐綽謙一同串謀殘酷地惡待動物。

另外，唐綽謙今日亦提訊，控方申請修改控罪，他現被控兩項殘酷對待動物罪、一項企圖殘酷對待動物罪，及6項串謀殘酷對待動物共9罪。控方申請將案件押後，以待索取獸醫的專業意見，被告期間還押。

首3項修改控罪指稱，被告於2021年8月1日至11日，在香港殘酷地惡待一隻老鼠、兩隻青蛙。另於8月11日企圖殘酷地惡待動物，即一隻兔子及五隻老鼠。

至於6項串謀殘酷對待動物罪，分別指他於2021年8月在香港與郭昀晞、劉詠琪、一名不知名的人、黃俊賢一同串謀殘酷地惡待動物。他另於7月及8月，在香港與蔡靖寧一同串謀殘酷地惡待動物。