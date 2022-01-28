新冠疫情｜港增115陽性　6源頭不明患者居天華邨華逸樓、葵芳邨葵仁樓、慈正邨正泰樓等 (16:36)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，源頭不明個案中，5宗疑屬變種病毒Omicron、一宗疑屬Delta。個案詳情如下：

．38歲男子，居於天水圍天華邨華逸樓，於美利飲食有限公司工作，是飲食廠職員，1月25日最後上班

．39歲男子，居於大埔太和邨翠和樓，於大圍成運路樓上集團任職送貨跟車工作，1月25日最後上班

．70歲女子，已退休，居於慈雲山慈正邨正泰樓，曾到彩雲商場，疑帶Delta

．65歲女子，已退休，居於葵芳邨葵仁樓，曾與2至3名朋友在中葵涌公園打羽毛球

．42歲男子，居於大窩口邨富平樓，任職文書

．10歲女童，就讀路德會聖十架學校，1月11日後已不用上學；居於荃灣大壩街一大廈，但很多時居住深井碧堤半島3號的親戚家；家人有時會到大窩口買餸

葵涌邨累計396個案

葵涌邨至今有396宗個案、涉及209個單位：

．逸葵樓：133單位，累計263宗

．映葵樓：47單位，累計87宗

．雅葵樓：7單位，累計10宗

．曉葵樓：2單位，累計4宗

．春葵樓：4單位，累計5宗

．秋葵樓：1單位，累計1宗

．夏葵樓：5單位，累計15宗

．芊葵樓：2單位，累計3宗

．旭葵樓：3單位，累計3宗

．翠葵樓：2單位，累計2宗

．綠葵樓：1單位，累計1宗

．碧葵樓：1單位，累計1宗

．百葵樓：1單位，累計1宗

新冠疫情 相關報道：

圓玄學院第三中學、李賢堯紀念中學爆疫 涉居夏葵樓逸葵樓學生

許樹昌料本港或有90條隱形傳播鏈

單日164宗新高 逾30隱形傳播鏈 梁栢賢：圍堵已不合適 促「緩疫」增打針誘因

長波樓橫直傳播 疑天台喉管設計傳高層 22居民染疫 逾60戶全邨保安檢疫

推疫苗通行證 室內範圍可包即包 谷九成接種 新入住院舍長者須打針

陽性污水廣泛傳播鏈多 林鄭稱疫源棘手須速截

「逸葵」疫情緩今解封 居民續須多次檢測 林鄭：居民付出助遏制社區爆發