新冠疫情｜增164陽性單日最多　12宗源頭不明　葵涌邨雅葵樓疑現垂直傳播 (16:48)

其中，葵涌邨雅葵樓09單位疑現垂直傳播，涉及3個單位；葵涌葵馥苑安葵閣有3個單位染疫，其中兩個屬08室。

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，相信社會存在幾十條隱形傳播鏈。他又稱，葵涌邨新增個案宗數回落，反映當區疫情接近尾聲：不過由於Omicron變種新冠病毒傳播力強，在短時間內繁殖速度較過往快，故現時每日新增約100多宗個案是預期內，惟若傳播鏈未能控制，Omicron個案可以倍數上升，他對此感到擔憂，呼籲減少跨家庭聚集、朋友聚會等，協助盡力截斷感染源頭和傳播鏈。

部分源頭不明個案：

．18歲女生，住九龍灣彩盈邨盈康樓，於九龍塘就讀獻主會聖母院書院

．患者住址包括：包括何文田怡安閣、何文田窩打老道69A、大窩口尚文苑、大窩口邨富逸樓、慈雲山慈正邨正明樓、旺角樂園大廈、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、土瓜灣合成大廈、天水圍俊宏軒8座，以及葵馥苑安葵閣

．患者就讀學校包括：馬鞍山香港道教聯合會純陽小學、九龍城獻主會聖母院書院，以及一名萬鈞伯裘書院的學生曾於潛伏期間上學

．患者職業包括：路政署工程監工、荃灣灣景花園保安主任、長沙灣泊車人員、九巴維修工人、外傭等

葵涌邨陽性個案數目（陽性個案及初陽個案）：

．逸葵樓：增6單位，累計251宗

．映葵樓：增3單位，累計81宗

．雅葵樓：增3單位，累計9宗

．曉葵樓：增1單位，累計4宗

．春葵樓：增1單位

．秋葵樓：增1單位，累計1宗

．夏葵樓：沒新增個案，累計13宗

．芊葵樓、旭葵樓、綠葵樓、翠葵樓及碧葵樓：沒新增個案

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