新冠疫情｜奧斯酒店、富薈馬頭圍酒店增設為外傭檢疫酒店 (15:15)

奧斯酒店

網上預約系統開放日期及時間：2月4日上午10時 [預約系統按此]

最早入住日期：2月6日

房間每晚收費（包括三餐膳食及所有費用）：650元

富薈馬頭圍酒店

網上預約系統開放日期及時間：2月9日上午10時 [預約系統按此]

最早入住日期：3月1日

房間每晚收費（包括三餐膳食及所有費用）：750元

香港沙田萬怡酒店

網上預約系統開放日期及時間：2月14日上午10時 [預約系統按此]

房間每晚收費（包括三餐膳食及所有費用）：3月8日前收費為650元、3月8日或之後收費為850元

上述入住指定檢疫設施的安排適用於在A組指明地區逗留，並在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區（現時適用的地區包括孟加拉、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡等）完成疫苗接種的外傭，完整地區名單見網址。