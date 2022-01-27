兄亂倫姦胞妹成孕　官索教導所報告2月28日判刑 (14:12)

犯案時讀中四的男學生，2019年在家中強姦當時15歲的妹妹，其後再兩度在她同意下性交，妹妹亂倫成孕，其後墮胎。男生早前承認一項強姦及兩項亂倫罪，案件今（27日）在高等法院判刑。辯方求情時形容本案為「徹徹底底的悲劇」，被告智商低於常人，患有專注力不足及過度活躍症，加上對性有幻想，種種因素導致他犯案，如今悔不當初，望法庭索取一份教導所報告再判刑，法官邱智立接納申請，將案件押後至2月28日判刑。
代號L.H.H.的被告現年19歲。辯方引述心理報告稱，被告的智商低於標準，母親對於當初未有安排兒子入讀特殊學校感到十分自責，自言若早作安排，今天的兒子或已不同。報告又顯示，被告理解本案的嚴重性，日後願意與妹妹分開居住，以免刺激對方，報告評估其重犯機率為中低。
辯方續稱，被告患有專注力不足及過度活躍症，因父母關係欠佳且離婚，被告的心理問題不幸未獲處理。辯方引述牧師的求情信指出，被告性情不壞，只是對性存有幻想；被告願意承認錯誤，對家人深感內疚，慶幸父母、牧師等人仍願意支持被告，冀法庭索取教導所報告再判刑。
法官接納建議，惟因假期問題，將案件押後至2月10日再訊，屆時由另一名法官聽取報告內容，並將判刑押後至2月28日，由他本人處理。