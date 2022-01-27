兄亂倫姦胞妹成孕　官索教導所報告2月28日判刑 (14:12)

代號L.H.H.的被告現年19歲。辯方引述心理報告稱，被告的智商低於標準，母親對於當初未有安排兒子入讀特殊學校感到十分自責，自言若早作安排，今天的兒子或已不同。報告又顯示，被告理解本案的嚴重性，日後願意與妹妹分開居住，以免刺激對方，報告評估其重犯機率為中低。

辯方續稱，被告患有專注力不足及過度活躍症，因父母關係欠佳且離婚，被告的心理問題不幸未獲處理。辯方引述牧師的求情信指出，被告性情不壞，只是對性存有幻想；被告願意承認錯誤，對家人深感內疚，慶幸父母、牧師等人仍願意支持被告，冀法庭索取教導所報告再判刑。

法官接納建議，惟因假期問題，將案件押後至2月10日再訊，屆時由另一名法官聽取報告內容，並將判刑押後至2月28日，由他本人處理。

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