華懋基金遭追討1.6億元　質疑原訴林義雄無法出示借據 (14:00)

林義雄一方表示，根據財務紀錄，華懋慈善基金有限公司（下稱基金）於2007至2008年間負擔一大筆律師費，赤字愈滾愈大，2008年錄得近4045萬元虧損。林義雄一方認為，基金時任主席龔仁心沒有其他選擇，唯有向林義雄借款，盡快填補爭產官司的支出。

基金一方則表示，林義雄稱涉案款項是貸款，但他無法出示任何文件和借據，說法難以置信。基金一方提到，林義雄於2014年向基金發送「法定要求償債書」，當中沒有列明利率多少，質疑他賺取利息維生，不應該忘記此事。

本案爭議在於，涉案款項是貸款抑或慈善捐獻。林義雄一方形容，比起慈善機構，基金的性質更貼近專業的訴訟代理人，向林義雄借貸是合理的事。基方一方反駁，林義雄最初利用大額捐款討好華懋集團，為內地生意鋪路，後來雙方關係轉差，他就入稟追回捐款。法官聽畢雙方陳辭，將押後頒下裁決。

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