特首選舉｜特首選舉提名期2月20日開始　3月27日投票 (11:06)

候選人須獲至少188選委提名 選委只可提名1人不能撤回

特首須由選舉委員會委員經一人一票、不記名方式投票選出。特首候選人須獲得不少於188名選舉委員會委員的提名，並在選舉委員會的五個界別中每個界別不少於15名委員的提名。每名選舉委員會委員只可提名一名候選人，並且不能撤回或撤銷。候選人資格審查委員會負責審查並確認特首選舉候選人的資格，資審會可要求選舉主任提供意見，亦可以根據香港特別行政區維護國家安全委員會的審查意見作出決定。

有關投票安排，選舉事務處會在香港會議展覽中心設立一個主投票站，供選舉委員會委員就特首選舉投票；有競逐的選舉與無競逐的選舉，均須進行投票。

有競逐的選舉，第一輪投票時間是上午9時至11時，取得超過750張有效選票的候選人，即在選舉中當選。若果有3名或以上候選人，但並無任何一名候選人在第一輪投票中取得超過750張有效選票，就會舉行第二輪投票。第二輪投票在下午3時至4時舉行，原則上供淘汰後剩下的最高票兩名候選人競逐。

若只有一名獲有效提名候選人參選的無競逐的選舉，投票時間是上午9時至11時，候選人取得超過750張有效的「支持」票，即在選舉中當選。

是次特首選舉主投票站會使用電子選民登記冊系統核實選民身分及發出選票，以期令發出選票工作更有效率和準確。

中央點票站設於會展

就點票安排，中央點票站設在香港會議展覽中心。點票會於在場的候選人、選舉代理人或監察點票代理人的監察下，由點票站工作人員以人手進行。公眾及傳媒可以進入點票站觀察點票。