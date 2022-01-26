偽冒郵遞公司發釣魚訊息騙信用卡資料　警拘摩洛哥籍男子　20宗案涉款逾33萬元 (18:47)

警方去年11及12月接獲12宗假冒香港郵政釣魚網站騙取信用卡資料案件，總損失約16.4萬；另於去年10月至今亦接獲8宗假冒另一郵遞公司的同類案件，損失約17.2萬。警方經深入調查後，昨日在大埔以涉以欺騙手段取得財產拘捕29歲、報稱無業的摩洛哥籍男子，由探員帶署扣查，不排除與較早前更多的案件有關。行動中，檢獲8部電話、3部電腦及9張遊戲點數卡。初步調查相信，被捕男子涉嫌發放釣魚短訊或郵件、操控製作操作網站騙取資料，及利用事主信用卡資料購物。

發放釣魚短訊或郵件、操控製作操作網站騙取資料，及利用事主信用卡資料購物等，他報稱無業，不排除與較早前案件有關，現正被扣查。警方在拘捕行動中亦檢獲8部電話、3部電腦及9張遊戲點數卡。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，騙徒以漁翁撤網方式向事主傳送假冒郵遞公司的手機短訊及電郵，指有包裹需要繳付低金額郵遞費用取件，當正等待包裹的事主不虞有詐登入短訊或電郵中附帶連結輸入信用卡資料，騙徒遂利用相關資料購物，其中單一最高金額達3.6萬元。