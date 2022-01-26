物管經理認展示管有煽動海報共5罪　還押至年廿九判刑 (19:23)

辯方求情時援引1952年《大公報》轉載《人民日報》批評港英政府的文章，其社長及總編輯被裁定罪成，被判罰款數千元。辯方續指出，被告蔣頌生（41歲）為家中獨子，至今還押170天，已有足夠阻嚇性，故向法庭提議罰款處理、緩刑或判處最短刑期。

案情指出，被告去年6月11日在上水天平邨某幼稚園貼上寫有「612手足仍在，不見不散，你們還在嗎？」等，圖片有名示威者揮動「光時」黑旗，校方一名教師發現後以手機拍下海報。去年6月23日唐英傑案審訊首日時，該教師再發現相關海報後報警處理，警方在海報上發現被告的指紋。

去年7月28日唐英傑被裁定罪成翌日，被告同地貼上寫有「千古罪人、遺臭萬年」等字句的海報，附有法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信的肖像，以及特首林鄭月娥被鎖上鎖鏈及區徽被塗污的圖像。

被告去年同月29日於高等法院的男廁貼上同款海報。去年8月6日，被告被捕，警方檢取其手機及在其USB裝置發現48張圖片及文字檔案，內容包括斥特首為「毒婦」，法官為「狗官」等。