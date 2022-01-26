新冠疫情｜葵涌邨居民憂排隊檢測反染疫　房署：會通知檢測陽性者勿落樓 (18:01)

葵涌邨爆發新型冠狀病毒疫情，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓遭圍封多日，有居民擔心落樓檢測反增加感染風險。房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧今午（26日）在疫情記者會回應稱，每日會先與衛生署確認已成陽性或初步陽性個案居民的身分，通知他們勿落樓檢測，之後才安排其他居民落樓，故交叉感染風險低。
陸子慧又稱，當局會一直留意居民排隊輪流檢測情況，若人龍較長，會通知居民稍遲落樓，希望有序、讓居民有足夠空間排隊。
至於有工作人員運送懷疑陽性個案後，未消毒升降機已有其他居民入𨋢，陸子慧表示，升降機按鈕及扶手每兩小時消毒一次，運垃圾或運食物時間會分開；會改善染疫居民被送離大廈後升降機清潔，希望盡量減少交叉感染風險。
另外，葵涌邨原本的40多名清潔工全部被送往檢疫，陸子慧指出，當局已另一承辦商負責葵涌邨潔淨服務，並已增加人手，每日晚飯後約8至9時安排清潔工清理居民放於家門外的垃圾，希望情況繼續改善，呼籲居民在該段時間把垃圾放出門外，方便清潔工一次過清理。
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