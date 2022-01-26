新冠疫情｜黃大仙豪苑1座6至8樓F室居民須檢疫 (17:26)

與其他個案相關的個案：

．萬寧貨倉增1宗個案，累計4宗個案

．涉及荃灣環宇海灣，先是一名住在逸葵樓的居民陽性，後來再有同事染疫，1人初步陽性，累計涉5名保安

．彩雲一邨長波樓有1名保安陽性，同座早前有兩名居民陽性個案。保安住黃大仙豪苑低座，為早前陽性個案的家人，疑感染Delta變種病毒。他經常去現祟山商場一樓客滿庭飲茶，早前有一宗源頭不明個案在該處做電梯維修（個案13282），因3人皆疑感染Delta變種病毒，而且3人也有用商場洗手間，可能相關

．荃灣AEON悅來坊累計5宗陽性個案，分別任文職、賣魚、美食閣廚房、乾貨、保安，當中二人住逸葵樓

．一名住逸葵樓的居民在葵涌工業中心6樓飛亞食堂工作，該食堂有2宗個案

．荃灣葵香園食品貿易公司有3宗個案，有葵涌邨居民在該處上班

．兩名在長沙灣勞工處員工在1月14日下午1至2時曾到「紅蔥頭」食飯，其後追蹤發現居於豪苑5E室的男子（個案13477）與兩名同事於相若時間在該食肆用膳，當中兩人檢測陽性、餘下一人初步陽性

．象山邨地盤共有5人及其家人確診，當中很多是在檢疫中心發現染疫，從中找到流行病學關連，其中一名家人在李鄭屋官立小學讀書，與早前檢疫酒店海景絲麗酒店傳播引發的群組有關

．東涌藍天海岸的圓形露天場所，每天有30多人踢球，有5宗個案曾到該處，可能是相關個案

截至下午2時，葵涌邨累計334宗陽性及初步陽性個案，新增58宗個案：

．逸葵樓：累計229宗，新增45宗，6單位有新增個案，共126單位受影響

．映葵樓：累計71宗個案，新增8宗個案，2個單位有新增個案，共44單位受影響

．雅葵樓：新增2宗個案，沒有新增單位

．夏葵樓：無新增個案

．旭葵樓：新增1單位，強制檢測時發現，共3單位受影響

．曉葵樓：新增2宗個案，全為緊密接觸者，在檢疫中心發現

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