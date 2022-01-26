私家車撞途人後「反肚」司機逃去　男子涉危駕販毒等4罪被捕 (16:37)

被捕男子報稱從事運輸行業，有黑社會背景，他涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、藏有攻擊性武器、販毒及行使虛假文書被捕。警方亦在酒店房間帶走其同行女友人。據了解，他早前因涉嫌恐嚇及刑事毁壞被警方通輯，曾轉換過兩間酒店，以逃避警方追捕。

將軍澳警區反三合會行動組主管吳詠雯高級督察表示，警方經調查後鎖定肇事司機身分，昨晚在沙田一間酒店拘捕涉案男司機，並在房間內檢獲28.3克冰毒及0.8克可卡因，又在行李箱中發現一些與涉事車輛有關的文件。警方及後發現被捕男子在酒店停泊了另一輛私家車，其車牌與行車證資料不符，在車廂檢獲一柄牛肉刀。

案發於上周三凌晨時分，該輛私家車駛至寶康路香港單車館對開，撞到一名正推單車過馬路的19歲男子，私家車事後不顧而去，男傷者腳部骨折嚴重受傷，現時仍然留醫；警方同日相若時間，再接獲駕駛者報案，稱一輛私家車駛至沿環保大道往康城方向行駛，近百勝角對開失控撞向鐵欄翻車，惟警方到場後司機已不知所終。「反肚」車輛的車廂一片凌亂，警方在油門上方暗格檢獲一柄約40厘米長牛肉刀、36厘米長伸縮棍、一對手套，另外亦在車廂檢獲相信為司機遺留的一部手機。警方呼籲目擊者或有任何資料提供，請致電3661 0731與將軍澳警區反三合會行動組聯絡。