林卓廷披露7．21受查警身分囚4個月　官：披露或令游乃強警惕毁證據礙調查　林卓廷：無悔踏上民主之路 (16:28)

葉官裁決時指出，本案不爭議「公職人員行為失當罪」不屬《防止賄賂條例》第II部所訂罪行；但雙方爭議條例第30條的立法原意。葉官同意控方所稱，「公職人員行為失當罪」及「賄賂」罪行的案情必然有所重疊，調查亦必然相關。賄賂罪行一向難以偵破，立法目的是避免調查走漏風聲，令受查人從而毁滅證據破壞調查。本案關鍵在於被告明知廉署已對游乃強展開「賄賂」及「公職人員行為失當」的調查，作出披露是否有合理辯解。

辯方稱被告因公眾利益而作出披露，葉官指出，被告在記者會的發言旨在令市民明白警隊執法令大眾承受風險，並迫使警方收回成命，調派游乃強以外的人調查7．21事件，根本毋須披露游乃強受查已足以表達信息，不單無法達致其目的；反之，假如警隊真有貪污情況，披露令游乃強更警惕，影響廉署調查效率，令不法之徒更肆無忌憚，進一步威脅公眾安全及利益。

林卓廷自行求情稱，他2001年起加入民主黨，7年後辭任，考入廉署任調查主任，與同僚守護本港廉潔，是他莫大榮幸。及至2011年，何俊仁邀請他重返民主黨，他在「平穩工作」與「為香港為國家發揮更多」之間再次選擇了「窄路」。他說，多年來任區議員和立法會議員，能為香港服務是他畢生光榮，7．21當日他手無寸鐵，卻懷著良心到場，力挽狂瀾卻因而被控多罪，表明「最美好的仗我已打過了」，願意為故鄉元朗、為香港而付出自由。

相關報道：

林卓廷首度入獄 披露7．21受查警身分罪成囚4個月