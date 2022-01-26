新冠疫情｜增107陽性7宗源頭不明　兩人在機場工作 (16:34)

衛生防護中心公布，截至今日（26日）零時，本港新增107宗新型冠狀病毒陽性個案，其中100宗屬本地感染，包括7宗源頭不明。今日暫有約130宗初步陽性個案，當中40多宗是輸入個案，包括1月25日抵港的RA409航班有20多宗，以及同日抵港的EK384航班有10多宗。
7宗源頭不明個案：
．40歲男，住馬鞍山鳥溪沙村
．26歲男，任職職業治療師，在東涌、禾輋工作。住荃灣荃昌中心昌寧大廈，有去過悅來坊，但不是去AEON
．47歲男，住勝利道1至3號，在爆疫的勝利道5號地盤附近（相關報道：勝利道地盤爆發 日增8宗 長沙灣合署兩勞處職員染疫）；在北角電氣道AIA Tower上班，會經過地盤，但不會進去
．32歲男，在太古城當保安員，住土瓜灣炮仗街立基大廈
．72歲女，住大窩口邨富強樓（相關報道：大窩口邨富強樓垂直傳播 撤兩戶），已退休。有去大窩口附近的街市及超市購物，可能與早前確診的個案有接觸
．兩名在機場工作患者，其中一人是67歲的女士，任職碧瑤清潔服務公司，負責清潔機場地下的職員洗手間，住青衣宏福花園2座。另一37歲女患者在國泰城做安檢，住大窩口邨富逸樓
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