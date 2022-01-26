理大研究：疫下患散光學童增21百分點　近視加深更快　多接觸陽光助控制 (13:47)

理大眼科視光學院研究團隊在2018年10月及2020年6月，即疫情停課前後，為本港一間小學8至10歲學童做視覺篩查，發現有散光的學生比率由35.4%增至56.6%；當中38名學童參與兩次篩查，他們有散光的比率更由34.2%升至73.7%。參與篩查的學生家長就子女用眼時間填寫問卷，團隊發現學童疫下課餘用電子屏幕時間平均增加半小時至一小時。

理大另一團隊則邀請7至13歲學童參與研究，他們分為兩組，一組佩戴由理大設計、有助減慢近視加深的DIMS鏡片，另一組戴普通鏡片。團隊為學童做兩次視力檢查，時間橫跨疫情停課前後，發現戴DIMS鏡片的學童平均近視加深31度，戴普通鏡片的學生則加深57度。

梁子榮向學童建議「20-20-20法則」，即看近物20分鐘後，望向20呎遠的物件，讓眼睛休息20秒。他又說，學校可避免網課教材使用較小的字體或圖片，以免學生近距離看電子熒幕影響視力。