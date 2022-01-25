廉署起訴5人包括3渣打銀行前經理　涉串謀詐騙洗黑錢 (21:37)

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴5名被告共8項罪名。所有被告獲廉署准予保釋，以待周四（27日）在東區裁判法院應訊。

其中四名被告為胡文浩，34歲、陳德政，34歲、梁浩賢，35歲，均為渣打銀行（香港）有限公司前客戶經理；以及羅文輝，48歲，自僱財務顧問。四人被控7項串謀詐騙罪名。另一被告甘潔貞，53歲，ADF Capital Limited（ADF）經理，則被控一項「洗黑錢」罪。

案發時，胡文浩、陳德政及梁浩賢任職渣打銀行客戶經理。該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但三人不獲授權簽署及發出有關文件。甘潔貞是ADF經理，該公司在渣打銀行持有戶口，而羅文輝是一名自僱財務顧問。

本案罪行涉嫌於2015年1月至2019年1月期間發生。期間各被告涉嫌串謀四名外籍人士，藉使用虛假文件以詐騙多名日本投資者，向ADF及多間公司投資。有關虛假文件為資金證明書及公司退款承兌票據，它們看來是由渣打銀行發出，並由胡文浩及陳德政簽署。

四名涉案的外籍人士分別為一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子，二人同為ADF股東暨董事；一名泰國籍男子，為渣打銀行戶口持有人及陳德政的客戶；以及一名日本籍女子，為公司董事。