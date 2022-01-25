咬甩趙家賢男子受襲　6男控暴動傷人3月再訊　其中4人還押 (19:40)

2019年11月3日太古城發生衝突，無業漢陳真當日持刀襲擊途人，上前調停的時任區議員趙家賢被他咬甩左耳，陳真其後疑遭市民「私了」，6名男子被指當日連同他人傷害陳真及參與暴動，被落案起訴暴動及有意圖而傷人等罪，今（25日）在東區裁判法院提堂。6人暫毋須答辯，案件押後至3月15日再訊，以待準備轉介至區域法院的文件，兩人分別獲准以10萬元及20萬元保釋外出，其餘4人保釋被拒，還押候訊。
6名被告依次為咖啡師張潤鋒（25歲）、侍應容志強（32歲）、文員鄭朗穎（25歲）、律師樓文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲）。6人同被控於2019年11月3日，在太古城道18號太古城中心2期北座西面門外，與其他人參與暴動；以及同日同地與其他人非法及惡意傷害陳真，並意圖對其造成身體嚴重傷害。
首被告張潤鋒另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，涉在太古城中心2期地下一店舖外抗拒警員19984及督察18533。次被告容志強另涉在公眾地方管有攻撃性武器，即一支伸縮棍。
第四被告高縫獲准以現金20萬元、人事擔保10萬元保釋外出；第五被告徐俊傑則獲准以現金10萬元、人事擔保1萬元保釋外出，並須守宵禁令。此外，兩人須交出所有旅遊證件、不得離港、居於報稱地址、每星期到警署報到3次。