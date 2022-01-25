港大研究：12歲以上青少年打兩針復必泰　患心肌炎風險為打一針7倍 (17:24)

研究團隊分析「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」數據，發現截至去年10月18日，22萬名12歲或以上、曾接種疫苗的青少年中，有43人接種復必泰疫苗後因心肌炎住院，當中36人是接種第二劑後發生；如在接種首劑復必泰的3星期後接種第二劑，患心肌炎的風險估計是首劑約7倍。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，其他國家的初步數據顯示，青少年接種兩劑疫苗的間隔愈長，患心肌炎的風險愈低。

研究亦針對急性心肌炎或心包炎情況，在去年6月14日至9月4日期間，分析本港約17.8萬名12至17歲的青少年，他們共接種30.5萬劑復必泰，當中33人接種疫苗後出現急性心肌炎或心包炎，逾八成是男性，有27宗病例是接種第二劑後才出現急性心肌炎或心包炎。研究團隊表示，所有患者症狀輕微並已自然康復。

團隊亦分析醫管局提供的全港公共醫療紀錄，以及衛生署提供的匿名疫苗接種紀錄，發現成年人和12歲或以上的青少年接種復必泰疫苗後，患心肌炎或心包炎的風險比未接種疫苗高約3倍，暫未有數據顯示科興疫苗與心肌炎或心包炎存在顯著關聯。