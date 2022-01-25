七旬翁告兩子擅自賣養老屋　幼子稱父從無供樓　曾向社署舉報父涉騙長生津 (16:40)

原告為父親吳國樑，被告為長子吳宇軒和幼子吳宇光。吳宇光供稱，他大學畢業後在證券公司工作，月入約為1.2萬元，由於他與胞兄有多年積蓄，有能力為維景灣畔單位供款，相反父親從沒有供樓，故單位權益與父親無關。

父親盤問吳宇光時稱，「你中學讀喇沙（書院），又係科技大學畢業，賺得嗰萬二蚊人工，你點夠錢供樓？」法官聞言表示，父親的問題與本案無關，不准他就此發問。父親隨後指控，吳宇光曾向社署舉報他涉嫌詐騙長生津，吳宇光承認曾將父親駕駛的士的紀錄交予社署跟進。

庭上讀出父親的WhatsApp對話，父親曾稱「長生津得2500蚊，你哋以為唔使畀錢咩？我揸的士關你屁事？」，又說「我養大你個乞衣（兒）仔，你兩個抵X死！」

吳宇光一度哭訴，母親擔心被人搶去資產，所以將維景灣畔單位的部分訂金交予他保管，「媽媽一世人，最信任人嘅人就係我」。案件押後至周四（27日）作結案陳辭。