新冠疫情｜增124陽性6宗源頭不明　荃灣花園榮華閣增一陽性疑現垂直傳播　黃大仙區有傳播籲居民檢測 (16:37)

荃灣花園榮華閣新增一宗陽性個案，與早前患者（個案13340）居於同一大廈，都是較高層的5號室，懷疑是否有垂直傳播，衛生防護中心會派員到場調查。

源頭不明個案當中，有患者於1月14日從上海抵港，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，相信個案在本地感染的機率較高。

另外，黃大仙鳳凰新村新型像髮型屋今日新增兩宗個案，分別是顧客（個案13480）及員工（個案13481），與昨公布染疫的職員均驗出L452R變種病毒，張竹君呼籲曾到該髮型屋的市民聯絡衛生防護中心及檢測。他指出，黃大仙有髮型屋爆疫，豪苑第一座亦出現垂直傳播，加上今日再發現居於該區的源頭不明個案，顯示黃大仙區已有傳播，且當中有患者較遲被發現染疫，可能造成社區感染，呼籲黃大仙區市民盡快檢測。

源頭不明個案：

．個案13427：36歲男子，居於元朗Grand YOHO 2座，在觀塘One Pacific（1亞太中心）從事會計。患者1月14日在上海檢測陰性；1月16日來港，抵港時檢測陽性；1月23日發燒。

．62歲男子，在黃金海岸遊艇會任職司機，與早前檢測陽性、在該處任職廚師的患者不相識及無接觸，但可能曾使用同一更衣室和洗手間。

．個案13464：75歲男子，居於黃大仙上邨達善樓，已退休，驗出L452R變種病毒，即疑屬Delta變種。

．個案13452：41歲女子，居於筲箕灣愛東邨愛平樓，威爾斯親王醫院精神科專科門診護士。

．個案13506：40歲男子，在何文田恒生銀行上班，住大埔白石角雲匯1期。

．個案13507：29歲女子，居於住葵馥苑安葵閣，1月23日在檢測中心採樣，其後結果陽性，1月24日發燒。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，第五波疫情至今有一宗情況嚴重個案，現已康復出院；另葵涌區個案急增，當局提醒該區較多長者，提醒居市民留意疫情狀況，並呼籲市民盡快接種新冠疫苗。

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