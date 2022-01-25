支聯會鄒幸彤涉未按國安處要求交資料4月再訊　鄒幸彤：至今未清楚控罪內容 (14:26)

沒有律師代表的鄒幸彤自行陳辭時表示，早前曾向控方提交信件，列出數項關注事宜，並指出直至現時仍未清楚其控罪內容，例如控方指控被告為「外國代理人」，但控方並沒有資料顯示他們屬於哪個國家或組織的「外國代理人」，鄒幸彤並反問「What agents are we? Agents of Putin?（我們是誰的代理人？（俄羅斯總統）普京的代理人？）」控方則回應，下次提訊處理公眾利益豁免權時，能夠回應其關注。

另外，控方透露本案涉及3萬頁文件，並需時翻譯，經篩選後應有1.1萬頁，鄒幸彤認為篩選會造成不公，最終羅官下令把所有3萬頁文件交予所有被告及辯方，各方閱讀文件後再作篩選，以及通知控方需要翻譯的文件，以節省時間。