支聯會鄒幸彤涉未按國安處要求交資料4月再訊　鄒幸彤：至今未清楚控罪內容 (14:26)

沒有律師代表的鄒幸彤自行陳辭時表示,早前曾向控方提交信件,列出數項關注事宜,並指出直至現時仍未清楚其控罪內容,例如控方指控被告為「外國代理人」,但控方並沒有資料顯示他們屬於哪個國家或組織的「外國代理人」,鄒幸彤並反問「What agents are we? Agents of Putin?(我們是誰的代理人?(俄羅斯總統)普京的代理人?)」控方則回應,下次提訊處理公眾利益豁免權時,能夠回應其關注。

另外,控方透露本案涉及3萬頁文件,並需時翻譯,經篩選後應有1.1萬頁,鄒幸彤認為篩選會造成不公,最終羅官下令把所有3萬頁文件交予所有被告及辯方,各方閱讀文件後再作篩選,以及通知控方需要翻譯的文件,以節省時間。