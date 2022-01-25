支聯會鄒幸彤涉未按國安處要求交資料4月再訊　鄒幸彤：至今未清楚控罪內容 (14:26)

支聯會涉嫌拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤和常委共5人被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，其中梁錦威早前認罪，被判囚3個月，其餘被告今（25日）於西九龍裁判法院作審前覆核。辯方質疑控方沒有披露本案具爭議的文件，例如指證支聯會是外國代理人的資料。控方甫開庭申請押後再訊，以處理公眾利益豁免權（public interest immunity）事宜，屆時交由法庭判斷有關資料可否披露。署理總裁判官、《港區國安法》指定法官羅德泉遂把本案押後至4月6日及7日再訊。
沒有律師代表的鄒幸彤自行陳辭時表示，早前曾向控方提交信件，列出數項關注事宜，並指出直至現時仍未清楚其控罪內容，例如控方指控被告為「外國代理人」，但控方並沒有資料顯示他們屬於哪個國家或組織的「外國代理人」，鄒幸彤並反問「What agents are we? Agents of Putin?（我們是誰的代理人？（俄羅斯總統）普京的代理人？）」控方則回應，下次提訊處理公眾利益豁免權時，能夠回應其關注。
另外，控方透露本案涉及3萬頁文件，並需時翻譯，經篩選後應有1.1萬頁，鄒幸彤認為篩選會造成不公，最終羅官下令把所有3萬頁文件交予所有被告及辯方，各方閱讀文件後再作篩選，以及通知控方需要翻譯的文件，以節省時間。