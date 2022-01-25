悼周梓樂違限聚令兩分鐘罪成　六旬婦罰2500元　Lunch哥准保釋押後判 (14:02)

辯方求情稱，患自閉症的李國永（19歲）現時有感化令在身，他早前還押已有深刻慘痛經驗，經反省後心態轉變，望判處罰款；沒有律師代表的陳麗珍（62歲）稱，「覺得你（裁判官）好奇怪」，陳麗珍認為控方證人說謊，裁決是人治而非法治，表示問心無愧。

兩被告在審訊沒有作供，辯方早前爭議在涉案期間，即2020年8月8日晚上8時10分，兩被告與另兩名男女都沒吶喊等犯案行為，警員供辭和錄影片段旁白時間不相符。劉官稱，警員16723與另一警員不屬同一隊伍，他們未有互相核對時間，加上警員16723不肯定其手表時間是否正確，遂裁定片段時間才準確，而警員是誠實可靠證人。

劉官續稱，當日警員16723目睹兩被告和另外兩人戴口罩交談，有男女聲音說「警察就算放工唔敢承認自己職業」、「做乜都好都唔會做警察」等，4人相距1米至1.5米。劉官認為警員16723與他們位置接近，聽到的對話內容清楚，被告是有共同目的聚集和討論，劉官看不到他們有合理辯解需要在公眾地方聚集，裁定被告參與受禁群組聚集兩分鐘，罪名成立。