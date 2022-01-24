法律年｜民主派初選案被告還押10月未有審期　張舉能：審前程序多　非「今日想審聽日就開審」 (20:56)

終審法院首席法官張舉能今（24日）於2022年法律年度開啟典禮致辭後見記者。被問到部分民主派初選案被告還押逾10個月仍未有審期，情況是否理想，張舉能表示，明白大眾期望案件盡快開審，但香港普通法制度的特色是「好均真」，開審前需要不少程序及功夫，例如翻譯文件和索取法律意見，「唔係今日想審，聽日就開審」。
對於部分初選案被告未定罪下受長期關押，張舉能表示不便評論個別案件，但稱如果案件牽涉大量被告和律師，各方要完成不少準備功夫。他又說，「遲來的正義不是正義（Justice delayed is justice denied）」無疑是動聽的句子，但司法機構已經加快處理《港區國安法》案件，以求盡快排期開審。
近年海外法官是否仍願意來港參與審訊備受關注，張舉能強調，《港區國安法》沒有限制指定法官的國籍，現時仍有海外法官擔任終審法院非常任法官，「法官繼續履行服務，是（香港司法的）最佳證明」。
被問到司法機構有沒有統一指引，應對旁聽者鼓掌叫囂的現象，張舉能表示，法庭需要安靜的環境審案，不過容許公眾監察聆訊同樣重要，司法機構將因應實際情況處理，以維持法庭秩序。
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