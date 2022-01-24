七旬翁控兩子私賣維景灣畔「養老屋」　稱未能申按揭由兩子當「名義業主」 (18:49)

七旬翁2009年與太太以約400萬元購入將軍澳維景灣畔作「養老屋」，惟太太去世後，兩名兒子在未經老翁同意下，以1115萬元賣出單位，七旬翁2018年入稟高等法院控告兩名兒子，要求取回業權，案件今（24日）在高等法院開審。沒有律師代表的七旬翁出庭作供，被告方質疑他已持有海天晉單位，毋須兩個單位養老，七旬翁稱「維景灣畔我同太太一齊買，我唔住，有權賣咗佢套現自己養老」。
原告吳國樑，被告為吳國樑的長子吳宇軒、幼子吳宇光。入稟狀透露，原告與太太因年逾61歲，不合資格做30年按揭，決定由兩名被告做「名義上業主」，並達成口頭協議，稱物業不屬於兩子，而是作為原告養老之用，兩子需每月交租金。
原告吳國樑供稱，他1996年以80萬元賣出九龍塘又一居的3房單位，惟太太將款項用以炒股票及期指，他迫不得已將公司車輛賣掉，套現18萬元以「補倉」，因而涉嫌虧空公款被判囚30個月。被告方盤問時指出，原告沉迷賭博輸錢，但他否認，反問「我身為打工仔，父母係草根家庭，又何來有錢買波買馬？」。
原告續稱，他與太太在2009年6月購入將軍澳維景灣畔一單位，惟2010年10月因發生家庭暴力，法庭下令他們分居，同年以綠表購入彩明苑居屋，2016年再售出單位並購入海天晉樓花，及至2018年發現維景灣畔單位被兩子賣掉。
被告方指出，原告亡妻的分居協議書及遺囑並無提及維景灣畔單位業權事宜，質疑原告並無與兩子作口頭協議，原告稱「首、次被告（兩子）無出過錢買，層樓點會屬於佢哋？」。聆訊明（25日）續。