七旬翁控兩子私賣維景灣畔「養老屋」　稱未能申按揭由兩子當「名義業主」 (18:49)

原告吳國樑，被告為吳國樑的長子吳宇軒、幼子吳宇光。入稟狀透露，原告與太太因年逾61歲，不合資格做30年按揭，決定由兩名被告做「名義上業主」，並達成口頭協議，稱物業不屬於兩子，而是作為原告養老之用，兩子需每月交租金。

原告吳國樑供稱，他1996年以80萬元賣出九龍塘又一居的3房單位，惟太太將款項用以炒股票及期指，他迫不得已將公司車輛賣掉，套現18萬元以「補倉」，因而涉嫌虧空公款被判囚30個月。被告方盤問時指出，原告沉迷賭博輸錢，但他否認，反問「我身為打工仔，父母係草根家庭，又何來有錢買波買馬？」。

原告續稱，他與太太在2009年6月購入將軍澳維景灣畔一單位，惟2010年10月因發生家庭暴力，法庭下令他們分居，同年以綠表購入彩明苑居屋，2016年再售出單位並購入海天晉樓花，及至2018年發現維景灣畔單位被兩子賣掉。

被告方指出，原告亡妻的分居協議書及遺囑並無提及維景灣畔單位業權事宜，質疑原告並無與兩子作口頭協議，原告稱「首、次被告（兩子）無出過錢買，層樓點會屬於佢哋？」。聆訊明（25日）續。