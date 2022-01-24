新冠疫情｜黃大仙豪苑第一座E室疑垂直傳播　居民撤離　一染疫者上月初買倉鼠　袁國勇：毋須再殺鼠 (19:09)

黃大仙豪苑第一座E室疑出現新型冠狀病毒垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇視察後，建議衛生防護中心安排大廈E室居民全部撤離。衛生防護中心首席醫生歐家榮表示，撤離行動今晚開始，會盡快安排E室所有住客入住檢疫中心。染疫住客當中，一名初步陽性男子稱於去年12月初，從旺角通菜街I Love Rabbit寵物店購入倉鼠，該店早前有環境樣本驗出新冠病毒陽性，袁國勇表示，要調查豪苑爆發是否由倉鼠引起。患者的倉鼠已交漁護署化驗。
雖然今次懷疑涉事的倉鼠於12月初買入，但袁國勇料毋須再殺更多倉鼠。早前懷疑帶病毒倉鼠批次是12月22日或之後來港，袁國勇稱至今已一個月，倉鼠即使感染也已經痊癒，其主人則已將病毒傳開，因此將12月22日或之後購買的倉鼠交予漁護署處理已足夠。
歐家榮指出，豪苑第一座7E室及8E室，分別有77歲女住客（個案13400）和75歲男住客（個案13382）為陽性個案。5E室26歲男住客則是初步陽性個案，1月15日發病，1月18及22日曾向私家醫生求診，至1月23日才因大廈納入強制檢測而接受檢測，結果初步陽性，CT值34（即病毒量低）；患者從事街頭傳銷，其一名居於黃大仙下邨龍樂樓的同事亦初步陽性。歐家榮表示，若患者上班時已帶有傳染性，或造成隱形傳播，他曾到訪的地方可能要納入強制檢測。
7E室住客無倒水入地渠僅封膠紙
當局視察豪苑第一座7E室及8E室，指出兩個單位坐廁均有改動，其中7E室住客一直無倒水入地渠，只用膠紙封住渠口，有時會有蟑螂從地渠入屋，故相信渠的U形隔氣管已乾涸。袁國勇指出，這樣其實難以密封渠口，開抽氣扇時易將糞渠內帶新冠病毒的空氣抽入室內，造成感染。
大窩口邨富強樓現垂直傳播 4單位住戶撤離
另外，大窩口邨富強樓亦出現垂直傳播，涉及323室及423室，其中423室住客較早發病，袁國勇表示，相信是屬由上至下傳播，因此與該兩個單位共用糞渠的321室及421室住客要撤離檢疫；樓上的其餘單位風險較小，暫毋須撤走。
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