男田徑教練涉藉詞按摩非禮14歲女學員　警誡稱與事主兩情相悅 (18:22)

控方指出，當時14歲的事主X在2019年7月及8月，分別前往日本東京及廣州訓練，被告楊競雄在兩次旅程中，均稱要為X按摩，褪去其上衣及觸摸其胸部，亦曾強吻她並說按摩是為免她肌肉繃緊，影響表現；同年12月，被告在一次本地訓練結束後再次在屯門一酒店房間為X按摩，其間將其壓在牀上並強吻她，X一度躲開及阻止被告舌吻他，但被告繼續。

翌年8月30日，被告在一次訓練後邀請X到其住所吃飯，飯後再次為她按摩。被告將X壓在牀上，親吻其身體，X感到被告的陰莖勃起，隔着衣服抵着她的私處。被告脫去上衣，將手伸進X的胸罩內，揉捏其胸部，更掀開她的胸罩，舔她的乳頭及親吻其頸部和耳朵，並在其身體上下移動。持續約1小時後，被告去洗澡，其後送X下樓坐的士回家。

X稱她不喜歡被告的行為，但因不想影響訓練，故沒有將事件告知他人，但在被告住所的事件令她難以忍受，終將事件告知學校社工。

被告被捕後在警誡下承認觸碰X的胸口及腋下，但否認伸手進其胸罩及觸摸其胸部，並稱按摩僅為幫助X；被告亦否認曾勃起，聲稱「正常情況下，我係唔會有啲咩生理反應」。