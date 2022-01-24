新冠疫情｜威院精神科門診護士、瑪嘉烈日間化療中心病人、伊院保安室職員染疫 (17:53)

新型冠狀病毒個案傳入多間公立醫院，醫管局總行政經理何婉霞今午（24日）在疫情記者會表示，威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院均有職員染疫，瑪嘉烈醫院亦有化療病人初步陽性。
威爾斯親王醫院精神科專科門診護士初步陽性：院方昨（23日）接獲通知，一名本月18日到該門診覆診的病人確診，醫院進行接觸追蹤，安排31名職員檢測，結果其中一名女護士初步陽性，她1月21日最後上班，其間有穿合適個人防護裝備，無病人或員工列密切接觸者。
瑪嘉烈醫院日間化療中心病人初步陽性：患者為78歲男子，居於葵涌邨，1月22日發燒及喉嚨不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，1月23日發現新冠病毒初步陽性。他1月17日到該院日間化療中心化療，當時曾短暫拉下口罩與一名病人服務助理交談，該病人服務助理列為密切接觸者要檢疫。
伊利沙伯醫院保安室職員確診：患者與家人居於葵涌邨，早前已被安排到竹篙灣檢疫中心檢疫，至1月23日確診。他負責醫院交通管理，當值期間毋須接觸病人，1月21日最後上班。由於患者是新入職員工，故當日曾接受呼吸器面形配合測試，其間要反覆呼氣，持續約30分鐘，因此為他測試的一名醫院感染控制組職員即使有穿合適個人防護裝備，仍被列為密切接觸者要檢疫。
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