新冠疫情｜映葵樓居民批檢測安排混亂　衛生差 (16:38)

映葵樓另一住戶潘小姐說，昨日的檢測結果直至今日中午12時才收到結果，今午政府人員到其樓層安排開始檢測後，流動檢測站一直大排長龍，她擔心出現交叉感染，稱房署要求所有確診者及其同住家人切勿離開住所單位，但有關告示張貼在電梯內，質疑「唔知畀咩人睇」。

居民亦投訴大廈衛生情況差，圍封多日一直未獲發消毒用品。映葵樓居民馬先生投訴，今早所獲發的午餐膠袋穿窿，餸汁溢出地下，擔心食物受細菌污染，他批評當局自上周六（22日）圍封映葵樓以來，從未派發過消毒用品，連基本日用品也欠缺。逸葵樓居民吳小姐質疑當局昨晚派鮑魚的作用，稱真正需要的是防疫及消毒用品，包括漂白水。

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