新冠疫情｜增109陽性個案5宗源頭不明　勝利道地盤爆疫　大窩口邨富強樓疑垂直傳播 (16:38)

源頭不明個案：

．個案13335：13歲男生，居於東涌藍天海岸影岸．紅A座第6座，就讀英皇佐治五世學校。他平日會到樓下平台玩；早前有與地利亞修女紀念學校（百老匯）相關的染疫者亦到過藍天海岸一帶，未知會否有關。

．個案13340：銀行IT員工，居於荃灣花園榮華閣，曾到荃灣悅來坊丸龜製麵用膳，以及到過悅來坊商場、荃新天地、如心廣場等。

．個案13353：53歲女子，居於葵芳邨葵仁樓，平時會到葵涌廣場、新都會廣場食肆太興等活動。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌邨不少居民都會到上述地點，但當中未有患者相識或曾接觸的確診個案。

．個案13370：49歲女子，居於深水埗北河街171號慶豐大廈，在黃大仙鳳凰新村一地舖髮型屋任職洗頭工，曾到訪黃大仙祠，驗出L452R變種病毒。

．個案13382：75歲男子，居於黃大仙豪苑1座E室，驗出L452R變種病毒。（相關報道：黃大仙豪苑第一座3人染疫 全住E室疑垂直傳播）

另外，何文田勝利道地盤出現爆發，繼早前有居於葵涌邨映葵樓的工人染疫後，今日再新增8宗個案。至於長沙灣政府合署10樓勞工處早前有一名保安確診，源頭不明、帶L452R變種病毒，該處今日再新增兩宗個案，患者曾與確診保安共膳。

大窩口邨富強樓則新增一宗初步陽性個案，與早前確診者居於同坐向單位，亦疑出現垂直傳播，衛生防護中心會派員到場調查。

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