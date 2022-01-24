法律年｜張舉能︰保證國安法指定法官安排不影響法庭公正　法官將無視窒礙威嚇 (16:28)

指定法官須恪守司法誓言為特區服務

張舉能指出，指定法官由特首任命，任命前可徵詢終審法院首席法官的意見。終院首席法官亦會就指定法官的人選向特首提出建議；指定法官與其他所有法官一樣，須恪守《基本法》第104條的司法誓言，維護法制，主持正義，為特區服務，故法官在作出司法決定的過程中，不容有政治或個人因素考慮。

至於由高等法院審理的國安法案件，張舉能解釋，當3名原訟法庭指定法官在沒有陪審團下，他們會就裁決頒下詳列理由的判決書，並於司法機構網站發布，供公眾審閱，適用於有陪審團參與審訊的程序保障措施，同樣適用於這類審訊，確保被告獲得公平審訊。被告一旦被定罪，亦可循相同程序上訴。

張舉能談及，過去兩年，香港的司法獨立不單在本港，甚至在海外都備受關注及評論，倘若關注及評論並非建基於客觀事實和理性討論，而只空憑臆測、出於政治傾向或地緣政治的考量，對促進香港法治或保持司法獨立毫無裨益；在未弄清案情事實、或沒有閲讀和了解法庭裁決理由的情況下，批評法庭裁決既是空洞無據，亦是毫無意義；對法庭獨立性作出沒有事實基礎的質疑亦然，事實上香港享有司法獨立。