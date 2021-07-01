兩男行人隧道塗鴉悼七一刺警男　各判160小時社會服務令 (14:51)

兩名男被告為地產經紀陳文達（27歲）和學生梁展希（20歲），同被控於2021年7月9日在屯門政府合署連接兆安苑的行人隧道內，無合法辯解而損壞行人隧道的牆身。兩人已向路政署賠償共500元維修費用。辯方今引述報告進一步求情稱，次被告的僱主和老師對他評價正面，望法庭判處他社會服務令，提升守法意識。

裁判官施祖堯今判刑表示，本案案情並非同類案件之中最嚴重，感化報告稱兩人均是初犯及背景良好，他們認罪承擔罪責，顯示真誠悔意，因此量刑時着重更生元素，終判兩名被告各160個小時社會服務令。

案情稱，警員當日在涉事行人隧道外，目睹兩名被告先後走進行人隧道。警員認為兩人形迹可疑，於是要求增援。首被告取出蠟燭、紙錢等祭品，次被告則以黑色筆塗鴉牆身，警員截停拘捕他們，兩人警誡下均保持緘默。