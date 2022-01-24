3男涉荃葵青大遊行非法集結　一被告居葵涌邨　官同意視疫情發展明午續審 (14:25)

3名被告依次為報稱建築工人的陳港榮（21歲）、工程助理岑子軒（24歲）、工程助理葉仲德（23歲）。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙嘴道參與非法集結；岑子軒另被控管有一個可發出雷射光束的裝置。

代表被告葉仲德的代表律師庭上提及，葉仲德居於葵涌邨，他於本月21日至23日的新冠病毒檢測結果均為陰性。其後審訊繼續，控方證人作供期間，黃官稱收到通知，葉仲德居住的大廈需強制檢測，故押後讓控辯雙方討論如何安排。辯方解釋，葉仲德居住的大廈於22日已要強檢，他於21日已自行檢測，其大廈未有圍封。

黃官又關注，案件能否按原定7日審期完成，並指出若案件要續審，2月才可以安排。經過多次押後討論，控辯雙方最終向法庭表示，被告所居住大廈的新冠個案情況，以及是否需要圍封強檢，需要留待今午的疫情記者會才知道，故建議今日休庭一日，並獲黃官接納。