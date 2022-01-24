霍英東遺產案｜霍麗娜稱已達原則上協議　官冀農曆年前解決 (14:15)

另一原告、長房三子霍震宇今離庭時再被問到會否與家人和解，他再度表示「有進展」；至於自首天聆訊後一直無到庭旁聽的霍麗娜，今再現身法庭，步出法庭時被追問有沒有信心可在新年前解決，她回應「睇報紙啦」。

案件原於早上10時開庭，有律師向法庭書記表示需要30分鐘時間，及後長房五兄弟姊妹的律師團隊一度在會議室內商討，最終在約10時半開庭。代表霍麗娜的資深大律師余若海甫開庭稱，長房成員經商討後已達成原則上的協議，亦已與二房及三房的律師聯絡，但需時商討細節，遂向法庭申請押後一天。代表被告之一、長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍確認上述情況。

二房及三房的代表大律師王則左指出，兩房不會妨礙長房兄弟姊妹和解，但兩房昨午（23日）才被聯絡，至今不清楚協議內容，並再次提到霍家最為年長的92歲二太太馮堅妮已踏入鮐背之年，不希望案件一直押後，擔心有生之年無法見證家人和解。

陸官基於目前已達成原則上的協議，決定將案押後至明天（25日），明言「希望可於本周內、農曆新年前解決事件」。

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