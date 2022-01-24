旺角花墟一帶周四起封路　實施人流管制【附人流管制圖示】 (12:59)

措施實施期間，花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路將會封路，除緊急車輛或已獲運輸署批准的花商貨車外，其他車輛不得進入，花商車輛亦只可在凌晨零時至下午5時時段內進入花墟卸貨，現時已有65名商販獲批許可證。另外有3條專線小巴及10條巴士路線，將受措施影響需要改道。

警方表示，留意到花墟人流及車流有所增加，對附近交通造成一定壓力，預料未來人流只會更加多，擔憂會令緊急車輛無法進入救援，而大量人群亦對防疫有一定壓力，呼籲市民勿在周末或年廿九等高峰時間前往，並盡量使用公共交通公具。警方又稱已在旺角警區將設控制中心，監察花墟人流，並視乎情況執行不同階段人流管制措施，並在附近一帶加派額外駐守警員協助疏導人群。

至於執法方面，警方稱會按法例及實際情況，執行預防及控制疾病相關規例，而在附近違泊的車輛，將不獲警告即時抄牌及拖走。警方早前亦聯同油尖民政事務處、食環署及花墟花商就商舖物品阻街等問題作出協商，並已聯同食環署派發單張呼籲，農曆年前亦會配合進行數次阻塞執法。