大埔新興花園火警子墮斃母送院亡　警列誤殺及自殺案　 (11:17)

火警救熄後，起火單位外牆熏黑，現場仍然封鎖等候調查。消防處消防隊長黃志鈞表示，消防今晨3時37分接報上址單位起火及有人從高處墮下，遂出動76名消防員及救護人員，並調派12輛消防車及3輛救護車到場救援。初步發現起火單位面積約80平方米，單位有兩間睡房，其中一間燒毁較嚴重，窗框剝落。

黃志鈞續稱，消防在另一個面積約9平方米的睡房內，找到一名女傷者，為墮樓男子母親，消防將她救出時並無表面明顯傷痕，送往大埔那打素醫院後，發現她面部開始熏黑，左手有1%二級燒傷，其後證實不治。救護員補充，墮樓男子頭部有開放性骨折，在現場明顯死亡；送院的母親則懷疑吸入濃煙及燒傷，現場急救後送院，惜回天乏術。

警方高級督察蔡清峰表示，由於接報稱起火單位曾有爆炸聲，故已通知爆炸品處理課參與，重案組、鑑證科及政府化驗師亦到場調查。警方及消防初步調查後，未能在單位內找到助燃劑、壓縮氣體、電器或其他可能引起爆炸物品，而房間窗框掉落且完全粉碎，故認為起火原因有可疑。