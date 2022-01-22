新冠疫情｜居葵涌邨映葵樓瑪嘉烈病人服務助理初陽　疑傳染產前病房同事 (17:41)

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業在表示，首名染疫病人服務助理居於葵涌邨映葵樓1803室，本月15、16日休假，17至21日有上班，負責協助護士進行護理程序，工作期間有戴口罩。患者本月20日喉嚨不適，翌日喉嚨痛更嚴重，當晚到仁濟醫院求診，檢測結果呈初步陽性。

該病人服務助理於本月20日晚上，曾與在產前病房工作的另一病人服務助理在茶水間聊天，其間前者沒佩戴口罩，後者則有戴口罩，估計因此傳染。產前病人服務助理其後的檢測結果呈初步陽性。該患者工作時有戴口罩，沒有病人列為密切接觸者；因在產前病房工作，故無接觸任何嬰兒。至今共有52名病人列為其他接觸者，當中仍住院的20人已接受檢測，結果全為陰性；已出院的32人會交由衛生署跟進。

醫院因應兩宗個案取得的32個環境樣本全部陰性，產前病房現已停止接收所有新症及暫停出院安排，並徹底清潔消毒。

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