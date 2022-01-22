新冠疫情｜黃大仙污水樣本陽性數百人排隊強檢　居民憂變逸葵樓翻版 (19:28)

29歲的李小姐與父母同住豪苑第三座，得悉屋苑被納入強制檢測範圍後，未及準備雨具便與家人匆忙趕到廣場冒雨等檢測，她表示非常擔心豪苑若有隱形患者會變逸葵樓翻版，慨嘆「好緊張、好大鑊」，並已馬上通知身邊朋友接受檢測。豪苑第三座鄰近鳳德公園，李小姐稱公園人流不多，較少有外人進入，附近居民會穿過公園前往慈雲山或鑽石山一帶，長者則會到公園做運動，而公園晚上11時關閉，她估計不會有露宿者使用公園內的公廁。

豪苑樓下設有商場及食肆，包括酒樓、壽司郎等，吳女士因每逢周末均到豪苑樓下的百好名宴、京都大酒樓飲茶而到場檢測，她稱兩間酒樓的顧客八成是長者，周末幾近坐滿。

住黃大仙上邨的曾先生因經常到訪豪苑樓下的翔盈里商場而檢測，他稱該區居民經常穿過翔盈里商場前往嗇色園社會服務大樓，而大樓服務對象以長者為主，內有安老院及中西醫診所等，他認為今次強檢範圍廣，涉及多個公眾設施，或難以找出病毒源頭。