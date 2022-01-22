尖沙嘴暴動案9人罪成還押3月判刑　1人罪脫 (17:20)

10名被告依次為女學生劉維穎（21歲）、助理工程師郭嘉輝（23歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、梁俊偉（26歲）、補習社經營者及老師吳紹勤（31歲）、教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲），同被控於2019年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

法官裁決時指出，接納3名警員證人的證供，裁定當日的暴動於晚上6時38分開始發生，大批示威者堵塞柯士甸道至堪富利士道之間的彌敦道行車線，其間在警署外築起傘陣，多次向警署投擲磚頭、至少兩枚汽油彈、照射激光等，暴動最終在晚上約8時結束。

法官續稱，正正是暴動早於6時許開始，集結者必定親眼目睹期間所發生的種種行為，並且聽到多次警告，辯方指稱當時沒有機會離開現場的說法並不成立。根據劉維穎、郭嘉輝、張文俊、梁卓華、黃奕瑋、吳紹勤、韋婷婷、卓麗馨和潘慧雯的衣飾裝備，以及各人被截停的時間地點，唯一合理推論是他們意圖透過衣飾裝備壯大聲勢，鼓勵他人作破壞行為，以此方式參與暴動。

至於唯一罪名不成立的被告梁俊偉，法官接納辯方證人即梁俊偉的胞兄的證供，裁定梁俊偉在關鍵時間並非身在暴動現場，且當他被截停時大部分人群已散去。

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