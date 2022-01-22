海關檢獲1460萬元含違禁四氫大麻酚產品 拘9人包括萬寧採購經理及3店長 (14:58)

萬寧發言人回應指，已全力配合政府部門工作，所有店舖如常營運服務顧客。程序中，有三位店舖前線同事及一位寫字樓同事（採購部代表）被安排離開工作崗位以協助相關部門調查。公司已立刻與同事聯絡，並提供一切支援，同時間亦與相關部門積極了解事件。

海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智稱，本月11日海關機場課貨運組揀選一批由美國抵港貨物進行檢查，該批貨物報稱為CBD油，根據資料收貨人是一間貿易公司，該公司位於長沙灣一工廈。關員經檢查發現共有2550支CBD口服油，屬同一牌子，其後交予政府化驗所化驗，結果顯示含有（THC）成分。

毒品調查科機場調查組接手進一步調查，於本月19日上午，到該貿易公司拘捕一名35歲男負責人，被捕男子承認貨物經該公司入口到港，關員其後在公司內再檢獲427支CBD口服油、15個沐浴泡球及14支個人護理產品，全屬同一牌子。經調查後該男子現已獲保釋候查。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富表示，有組織罪案調查科同時對案件作出跟進調查，發現該進口商會將CBD產品供應給一間大型連鎖零售店售賣，於是派員到該連鎖店分店進行試購行動，並將試購得的CBD產品，送到政府化驗所化驗，結果顯示大部分產品，含有THC成分，與早前在機場檢獲的CBD產品結果一樣。

海關同時亦與衛生署進行情報交流，得悉衛生署人員亦在市面購買到CBD產品亦含有THC成分。有組織罪案調查科隨即作深入調查，發現其中一品牌含有THC的CBD產品，亦有在該大型連鎖零售店出售。該品牌亦是從外國空運到港，但是直接運到本地一間專門店及分店售賣，而專門店會提供該品牌產品予該大型連鎖零售店售賣。即是該大型連鎖零售店售賣兩個品牌含有THC的CBD產品。

海關遂於1月19日採取行動，搜查該大型連鎖零售店總公司及分別位於北角、大埔及美孚3間分店，以及位於葵涌儲存倉，共檢獲7800件含有THC成分的CBD產品，包括口服油、護膚品等，市值約460萬元，並拘捕1名男採購經理及3名店長，年齡由38至44歲。

同時在售賣另一品牌CBD產品專門店位於中環及太古分店，拘捕一男一女，年齡21及32歲，檢獲1.4萬件含有THC成分的CBD產品，包括口服油、軟糖、潤膚膏及狗隻零食產品，市值約800萬元。

另外衛生署在尖沙嘴一間成人用品店，購買到證實含有THC的CBD產品，該產品亦是從外國空運到港，有組織罪案調查科於1月20日，搜查該店及葵涌貨倉，拘捕男負責人及女店員，年齡24及29歲，檢獲3個品牌共200多件含有THC的CBD產品， 包括口服油、潤膚膏及軟糖共值約4萬元。海關並發現部分產品在盒面寫明含有THC成分。