新冠疫情｜增26陽性包括10宗葵涌邨逸葵樓相關個案　逾百宗初陽大多是逸葵樓居民 (17:07)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有逾百宗初步陽性個案，絕大部分是逸葵樓居民，目前共有96名住客或訪客陽性或初陽，另有保安及清潔工染疫，包括一名住曉葵樓的清潔工。張竹君亦稱，逸葵樓環境樣本當中，8樓走廊升降機按鈕及7樓垃圾房內的手柄，均對新冠病毒檢測呈陽性。

逸葵樓其中一名確診清潔工（個案13127），居於同邨映葵樓14樓；一名經常到訪該樓層另一單位的兩歲男童（個案13145）亦確診。映葵樓另有最少5宗初步陽性，合共8個單位有陽性或初陽個案，包括一名瑪嘉烈醫院病人服務助理初步陽性。

今日新增3宗源頭不明確診個案，其中一名81歲婦人（個案13146）居於大窩口邨富強樓，早前確診、居於葵涌邨逸葵樓的女子（個案13117）是大窩口邨保安，亦曾在富強樓工作。張竹君表示，81歲女患者平日見到保安時會打招呼，但不會直接接觸；她已接種3針科興新冠疫苗，平日通常在附近買餸，1月18日發燒，向私家醫生求醫，至1月20日再到急症室求診，CT值17（即病毒量高）。

其餘源頭不明確診個案：

．個案13132：40歲男子，居於深水埗南昌街35至37號，為地盤工人，近期在荃灣象山邨邨口地盤工作。其病毒基因排序與在檢疫酒店被傳染的巴基斯坦裔婦人（個案13045）相同，當局正調查兩人是否有關連。

．個案13147：62歲男子，居於藍田邨藍碧樓，懷疑感染Delta變種病毒，但他沒有接觸寵物，亦無到過寵物店。患者是長沙灣政府合署10樓勞工署保安，平日在附近午膳。

另外，與檢疫酒店群組相關的個案當中，大澳佛教筏可紀念中學新增5宗陽性個案，當中兩人就讀3B班，其餘3人分別就讀2B、3C和4B班。

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