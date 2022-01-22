新冠疫情｜葵涌邨逸葵樓現超級傳播遭圍封　居民憂落樓染疫倡上門檢測 (15:49)

Y先生一家三口居於逸葵樓中低層，昨日（21日）檢測結果均呈陰性，他形容大廈家居隔離安排混亂，「只值0分」。居民昨日起須每日接受強制檢測， Y先生昨晚約10時完成檢測後，工作人員近午夜12時上門按門鈴，查詢他有否檢測。他認為政府應有居民檢測紀錄，質疑為何晚上再次騷擾市民休息，亦憂開門會增加染疫風險。

他又說，昨在檢測站有工作人員稱翌日早上10時起可接受檢測，惟居民今早在大堂大排長龍，卻獲告知醫護人員仍未抵達，「幾時開始檢測、幾時落去、到時點通知居民，我們統統不知道」。政府另提供熱線電話予逸葵樓居民查詢，Y先生斥熱線「垃圾」，他曾向熱線求助，但接聽的工作人員着他向樓下的人員反映，在場者則建議他撥打熱線。

另外居民昨日獲派牙膏、洗頭水等物資，但未包含消毒用品，Y先生指出過去一天須清潔物資及飯盒等，已大量消耗消毒用品，盼政府能向居民派發有關物資。

食物及衛生局長陳肇始昨日表示逸葵樓群組具有極高風險，須採取果斷行動以免病毒進一步擴散，但政府沒即時封樓，居民有大半日可自出自入，被問到對此安排有何意見，Y先生回應「政府不嬲都矛盾」，續稱家人昨被要求繼續上班，「要中（新冠病毒）都傳曬出去」。

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