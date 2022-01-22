小一統一派位接受申請　有家長考慮送女兒海外升學　稱感「統治方法跟之前有少少不同」 (13:31)

今早前往交表的蔡女士稱，在移民潮下，料入讀競爭與過往相若，「睇（新聞）報道見有移民，但不是這個年齡層」。她稱自己採用進取選校策略，為兒子報讀喇沙小學等名校，亦報直資或私立校作後備。她續說，讓兒子讀完小學後，再考慮移民問題。對於《港區國安法》生效後，學校須教相關內容，她形容「喺得這地方生活都要迎合㗎喇」。

為女兒交表的溫女士說，為準備報校，去年由元朗搬到九龍城。她說選校偏向進取，在自行階段及大抽獎均有選瑪利諾修院學校（小學部）。她稱受近年社會事件影響，思考送女兒到海外升學，將來視乎經濟狀況再決定，「自己本身香港長大，覺得（現在）統治方法跟之前有少少不同」。

家長張女士表示，對兒子在港接受教育有信心，指出如果兒子獲心儀學校喇沙小學取錄，便不會考慮海外升學。她又說，疫情持續兩年，認為兒子在幼稚園K2及K3未能與同學有足夠交流，社交技巧受影響，她月花過萬元讓兒子參加打鼓、跆拳道、游水等興趣班，另亦報讀面試班。