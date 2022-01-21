向前男友虛報被禁錮索5萬元　女子偕兩男涉浪費警力被捕 (23:47)

警方今晨約4時接獲一名18歲男子報案，指其18歲前女友向他報稱，被人禁錮在屯門建豐街一酒店內，並要求自己母親及報案人提供5萬元金錢援助。報案人擔心該女子的安全受威脅，遂報警求助。

鑑於案情嚴重，屯門警區刑事調查隊接手跟進調查，在該酒店內發現該名18歲女子及另外兩名年齡分別16及25歲男子。警員經深入調查後，相信事件不涉及非法禁錮，而是有人故意虛構案情以騙取家人及報案人的信任，從而獲得金錢援助。該兩男一女涉嫌「虛報而導致浪費警力」被捕，並獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

另外，警方今日下午2時許接獲一名男子報案，指有人在秀茂坪牛頭角道357至375號一單位內被人襲擊後暈倒。警員接報到場，經搜索後未有發現相關案件，亦沒有人受傷。經調查後，在觀塘拘捕一名64歲本地男子涉嫌「浪費警力」，他現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方提醒市民，根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款2000元及監禁6個月。