79歲男院友肺炎亡　觀塘護老院3職員涉粗暴餵食被捕    (21:23)

警方指，周三（19日）接獲一名女子報案，指懷疑其79歲姓馮丈夫在觀塘區一安老院舍內遭職員不恰當方式餵食，該名男子在上周二（11日）因呼吸困難，送往聯合醫院接受治療，期間情況轉壞，並於今日早上離世。

據了解，涉事慶樺護老院位於觀塘瑞寧街瑞寧樓地下。早前有職員涉嫌粗暴強行餵食一名79歲、有說話困難的老翁。據了解，該院舍曾拍下餵食片後向家人交代，家人看過片段認為院方餵食過程粗暴，令老翁有噎喉情况，遂報警其安排他送往聯合醫院求醫。該男院友獲診斷患上肺炎，情况一度危殆，延至今日死亡。

據了解，該名老翁有長期病患並臥床，有關片段拍到有院舍職員多次餵食該老翁，老翁多次將食物吐出，其後職員將食物「隊入啲」，老翁有咳嗽情况。警方正等候驗屍報告，以確定老翁死亡和餵食是否有關。

東九龍總區重案組接手調查，翻查相關片段後，昨日（20日）拘捕兩女一男職員，年齡55至66歲，案件暫列蓄意傷人。本報今午（21日）到慶樺護老院查詢，本報記者詢問是否有職員被捕，應門的女職員反問「你見到呀？」，其後又表示自己「唔答得」，需要院長回應，又指院長不在。本報其後又致電院舍，對方指「院長忙緊」，着記者稍後致電，其後掛線。