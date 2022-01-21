侍應管鎅刀六角匙盜他人會員卡罪成　2月4日判刑 (20:02)

梁官總結案情指出，劉思衛（27歲）供稱2019年11月14日因好奇由旺角尾隨示威者走至理大，並進入校園逗留幾天。他發現校內示威者愈趨激動，打算離開，終在11月18日凌晨3時許循理大蒙民偉樓地下離開，由警員截停並搜出六角匙、鎅刀、4把剪刀、兩張香港射箭總會會員卡等物品，遂拘捕他。

梁官認為3名警員及兩張會員卡卡主的供辭均可信，惟被告自辯作供的供辭自相矛盾，如被告表示見示威者斬樹製作弓箭感害怕，卻遲遲未有離開；之後一度離開校園，又尾隨一名持槌的示威者重返校內；他管有六角匙、剪刀等物品以顯示與其他人同一陣線，以免他人起疑，其後又稱取了記者反光衣以示中立。

梁官斥被告說法時有改變，「為自圓其說，切合被告人一直演變的抗辯」，拒絕接納其證供。梁官總結被告管有涉案物品的唯一合理解釋，是意圖作非法用途；他取去兩張會員卡，則是欲據為己有，懷有不誠實意圖，裁定他3項罪名均成立。